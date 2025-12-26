9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のKが、2026年1月1日にTBSで生中継される『ニューイヤー駅伝2026』（前7：30〜後2：30 ※前7：30〜前8：30は一部地域を除く）のTBSニューイヤー駅伝記念大会サポーターに就任。応援サポーターを務めた『東京2025世界陸上』に続き、熱い戦いを盛り上げる。【写真】9人のビジュアルを堪能…！&TEAMのテーマカフェKは選手時代、強豪駅伝部に所属し、強化指定選手に選ばれ