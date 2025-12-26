ニューストップ > 芸能ニュース > アニメニュース > 『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。』来年7月放送 PV解禁でエリザ… オリコンニュース 『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。』来年7月放送 PV解禁でエリザベート役は大西沙織 2025年12月26日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 テレビアニメ""ブチ切れ令嬢は報復を誓いました ""が2026年7月から放送されることが決定 あわせてティザービジュアルとPVも公開された 記事を読む おすすめ記事 【LINEスタンプ発売決定！】『成瀬は天下を取りにいく』のLINEスタンプが本日発売！ 2025年12月22日 11時0分 《新連載 試し読み》孤高エースの“見られたくない秘密”が可愛すぎ！『見られちゃいけない海虎くん』がマンガアプリPalcyにて連載 2025年12月21日 7時0分 『ルックバック』初の本編映像となる超特報公開 是枝裕和監督のコメント動画も 2025年12月21日 16時45分 巨人・阿部監督 捕手陣へ「存在感出して」来季も岸田＆甲斐らハイレベルな争い 2025年12月21日 6時15分 ペアゆなすみV 「ワァオ」高得点で初五輪確実 りくりゅう棄権は「寂しかった」【全日本フィギュア】 2025年12月21日 16時41分