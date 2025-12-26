Photo: 小暮ひさのり 2023年5月4日の記事を編集して再掲載しています。風呂掃除、楽したい。おそらく全地球人類の共通の願いだと思いますが、皆さんどうやって洗ってます？もし「スポンジで手洗い」という方は、「レック 激落ちくん お風呂まるごと バスクリーナー」にしてみてください。 Photo: 小暮ひさのり