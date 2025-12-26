FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、限定PC・周辺機器が入った数量限定の「福箱2026」を、2026年1月1日（木）・2日（金）・3日（土）の3日間、各日正午より順次販売すると発表した。本日12月26日より、福箱ラインナップの詳細やスペック情報の先行公開を開始している。新春といえばコレ。入手困難なゲーミングPCだけでなく、汎用性の高いノートPCや周辺機器まで