日本代表の永友洋司TDインタビュー前編2027年ラグビーワールドカップ（W杯）オーストラリア大会の組み合わせも確定するなど、2年後の挑戦へ向けての機運が高まる中で、日本代表の永友洋司チームディレクター（TD）に話を聞いた。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）就任を受けてチーム運営面のトップに就任。共にサントリー（現東京サントリーサンゴリアス）でコーチ、選手として戦ってきたが、HCをサポートしながらも、日