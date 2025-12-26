NHKは26日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)の新たな見どころを発表。『あんぱん』スペシャルコーナーにアンパンマンとなかまたちが登場することが明らかになった。『あんぱん』スペシャルコーナーにアンパンマンとなかまたちが登場紅白司会の今田美桜が主人公・のぶを演じた、連続テレビ小説『あんぱん』の紅白スペシャルステージに、嵩役・北村匠海などの豪華キャストに加え、アン