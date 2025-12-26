Jリーグ百年構想リーグJリーグは26日、来年2月に開幕する明治安田Jリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンド第1節、第2節の日程を発表した。J1の計20カードの中には、ナイトゲームも。ファンは戦々恐々としている。Jリーグは2026年より、秋春制へとシーズンを移行。このシーズン移行に伴い、移行期間中の半年間に、特別大会として「明治安田J1百年構想リーグ」「明治安田J2・J3百年構想リーグ」を実施する。J1はEAST＆WEST