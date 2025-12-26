【モデルプレス＝2025/12/26】日本一の新入生を決めるミスコン「FRESH CAMPUS CONTEST（フレッシュキャンパスコンテスト）2025」（通称：フレキャン）にて、金城学院大学の平野百菜（ひらの・ももな）さんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは受賞直後の平野さんを直撃し、受賞の喜びや将来の夢について話を聞いた。【写真】今年も美女揃い“日本一可愛い新入生”ファイナリストたち18人◆平野百菜さん、準グランプリ受賞の心境