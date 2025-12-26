人気ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEのギタリスト、若井滉斗が25日に自身のInstagramを更新。メンバーとドイツを訪れた際のオフショットを公開し、ファンの間で話題となっている。若井は「ワー！」と、クリスマスやドイツ国旗などの絵文字を添えて投稿。番組収録で訪れたというドイツでの思い出を写真で振り返った。公開された写真には、ギターがずらりと並ぶ店内で物色する自身の後ろ姿や、ハットを手に持ち笑顔を見せるソロショ