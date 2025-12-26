米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）は2025年12月25日、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）の特集記事を組み、サウジアラビア・リヤドで行う防衛戦について、「中谷戦の前の時間つぶしに過ぎない」との見解を示した。26年5月に東京ドームで中谷と対戦予定井上は27日にWBC世界スーパーバンタム級2位アラン・ピカソ（メキシコ、25）と防衛戦を行う。この試合に勝利すれば、26年5月に