女優の織田梨沙が自身のInstagramを更新し、第一子となる男の子を出産したことを報告した。夫はサッカーJ1・名古屋グランパスの椎橋慧也選手。織田は「1+1=3 」というメッセージとともに投稿。「先月、第一子となる男の子を出産しました‼︎」と明かし、「母子ともに健康です」と伝えた。最後は「これからもよろしくお願いします‼︎」とファンへ向けてつづっている。織田は映画「コンフィデンスマンJP」シ