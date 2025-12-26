高松地方検察庁 2025年10月、自衛隊の施設で少女にわいせつな行為をしたとして香川県警に逮捕された自衛官の男を、高松地方検察庁は不起訴処分にしました。 警察によりますと、男は10月13日、高松市にある自衛隊の施設で、当時10代の少女にキスをしたり抱きついたりするなどわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで逮捕されました。 高松地検は、25日付で男を不起訴処分にしました。不起訴の理由は、諸般の