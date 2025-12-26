食楽web クリスマスもあっという間に終わり、あとは年末が過ぎる＆年始が来るのを待つばかりとなりました。実家への帰省だけでなくお世話になった方への挨拶回りでも、ちょっと気の利いた手土産を用意して向かいたいですよね。 その際に品川駅を利用する人も多いと思います。そんなときは、品川駅を降りずに立ち寄ることができるエキナカ施設・エキュート品川でギフト選びをしてみては？今回は各ショップが販売している