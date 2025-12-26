俳優の沢村一樹が２６日にＳＮＳを更新。１４日に最終回を迎えた、妻夫木聡主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）のオフショットを披露した。沢村は２６日に自身のインスタグラムを更新。「いよいよ有馬記念ですね！！今年はどんな素晴らしいドラマが生まれるのか楽しみです！！」とコメント。「ＯＡ中はネタバレで投稿出来ませんでしたが、伝説の調教師・矢作芳人先生、スタージョッキーの坂井