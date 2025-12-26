船が発する位置情報などの信号を受信し地図上で示すウェブサイト「マリントラフィック」で、日本を侮辱する名前の船が、尖閣諸島・魚釣島付近に表示されていることがわかりました。「マリントラフィック」を提供するKpler社の担当者は何者かが偽の信号を発している可能性が高いとして調査しています。■日本を侮辱する名前の貨物船が尖閣諸島・魚釣島の領海内に？世界中の船の動きや位置などを地図上で閲覧できるウェブサイト「