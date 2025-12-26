当時交際していた女性に職務上知りえた情報を漏らしたとして、さいたま地検の男性検事が略式起訴されました。略式起訴されたのは、さいたま地検に所属する阿南健人検事で、去年6月、静岡地検沼津支部に勤務していた際に、交際していた女性に職務上知りえた情報を漏らした、国家公務員法違反の罪に問われています。さいたま地検によりますと、阿南検事は交際相手の女性がある人物とトラブルになった際に、検察官などしか使えない端