俳優の天海祐希（５８）が２６日、都内で主演映画「緊急取調室ＴＨＥＦＩＮＡＬ」の初日舞台あいさつに登壇した。天海は「昨日はワクワクとドキドキで寝られなかった」と笑顔。今作は出演者の逮捕で公開延期と再撮影を余儀なくされており、小日向文世は、公開日を無事に迎えることができたことに「ついに、まさかと思ってたけど」と驚いてみせた。天海は「何がまさかですか」とキレキレにツッコんでいた。トークでは天海