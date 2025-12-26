◆ウィンターカップ▽男子３回戦東山７０―６０駒大苫小牧（２６日・東京体育館）駒大苫小牧は、東山（京都）の地力に押し切られ３回戦で敗退。初の８強進出はならなかった。最後の３ポイントが、美しい放物線を描きネットを揺らした。直後の終了のブザーに、ＰＧ宮森昊太（３年）は相手選手と抱き合い、健闘をたたえ合った。「僕たちの中では一番いいゲームができて、僕も最後のクオーターには持ち味が出てきた。結果的に