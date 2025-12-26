阪神の才木浩人投手（２７）が２６日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１億３０００万円増の２億５０００万円でサインした。高卒９年目の今季はシーズンを通してローテを守り２４試合に登板。２完封を含む１２勝６敗、防御率１・５５の数字を残し、自身初タイトルとなる最優秀防御率を獲得した。「規定（投球回）を２年連続投げたところ、防御率１点台でずっと来られているところを評価していただけてすご