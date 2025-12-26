ＮＨＫ「第７６回紅白歌合戦」の曲順が２６日、発表された。トリは紅組は７年連続でＭＩＳＩＡ、白組のＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが初の大トリを務める。オープニングは「放送１００年紅白スペシャルメドレー」でミセスによる「夢であいましょう」、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ、郷ひろみ、ＨＡＮＡの「ひょっこりひょうたん島」など数々の名曲を披露する。ミセスが出場３回目で、大トリは初めて務める。「ＧＯＯＤＤＡＹ