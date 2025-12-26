東映アニメーションは、三井不動産商業マネジメントが運営するららぽーと・ラゾーナ川崎プラザ・三井アウトレットパークの全国10施設にて、シリーズの垣根を越えて集結した「オールデジモン」とのコラボイベント「DIGIMONニューイヤーツアー2026」を2026年1月14日より開催する。本イベントは、デジモンシリーズとして初のモールツアー。 育成型携帯液晶ゲームから最新プロジェクトまで、シリーズの垣根を越えて選抜されたデジモン