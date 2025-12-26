B‐R サーティワン アイスクリームは、「サーティワン福袋2026」を販売する。価格は税込3,500円と2,500円の2種。店頭販売は2026年1月1日から。モバイルオーダー予約は2025年1月29日(月)PM8:00までで、モバイルオーダー予約の店頭受取の期間は2026年1月1日(木)〜7日(水)。いずれも数量限定でなくなり次第終了。現在、モバイルオーダーの予約は売り切れが出ている店舗もある。福袋には、好きな商品と引き換え可能なスマホ限定500円チ