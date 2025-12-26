資料：香川県空撮 民間の信用調査会社・帝国データバンク高松支店が、自社のデータベースを元に、2026年の周年企業をまとめました。香川県では、1926年創業の吉田石油店（三豊市）など25社が創業・設立から100周年を迎えます。100年を超える周年企業は、1866年創業の活魚料理「天勝」（高松市）が160周年、1846年創業のヤマサン醤油（小豆島町）が180周年を迎えます。