今回、Ray WEB編集部はヤバイ合コン相手について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞3対3の合コンに参加することになった主人公のミヨ。合コンに参加予定の女性陣は全員東京で働いていますが、男性陣は全員千葉県で働いているそう。そして、なんと！男性陣に指定されたお店は、千葉県のお店で…。定時が19時のミヨは、仕事終わりに1時間以上かけて千葉県のお店に向かっています。原案：