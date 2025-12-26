昨年クイーンC、ローズS、今年の金鯱賞と重賞を3勝しているクイーンズウォーク（牝4＝中内田、父キズナ）は連覇が懸かる金鯱賞（3月15日、中京芝2000メートル）での始動を予定している。26日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。11月2日の前走天皇賞・秋9着は栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきに移動。選出された香港カップ（14日、シャティン芝2000メートル）の招待を辞退し、来年に向けて調整を進めている。