林総務大臣は去年の衆議院選挙で使われた労務費について、実態のない13人分を削除し、収支報告書を訂正したとして謝罪しました。その上で、「引き続き職責を果たしていきたい」としています。林芳正 総務大臣「私設秘書が、適切とは言えない経理処理を行い、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをおわびを申し上げます。引き続き国民の皆様への説明責任を果たしつつ、総務大臣としての職責を果たしてまいりたい」林総務大臣