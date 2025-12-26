職務で知った情報を交際相手の女性に漏らしたとして、さいたま地検は２６日、同地検の阿南健人検事（３５）を国家公務員法違反（守秘義務違反）でさいたま簡裁に略式起訴したと発表した。簡裁は罰金３０万円の略式命令を出し、阿南検事は納付した。地検は同日、「検察の信頼を大きく損なわせた」として、阿南検事を懲戒免職にしたことも発表した。