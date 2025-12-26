いわゆる「冷蔵庫の残り物」で作った晩ごはんの写真をXに投稿したところ、「豪華すぎる」と大反響です。投稿主は、SNSで日常のひとコマやクスっと笑える小ネタを発信している、エンジニアの猫さん（@neco_engineer）。妻から「余っている食材で作ってほしい」とリクエストされて用意した晩ご飯のメニューは、海老がたくさん入った炒飯、白菜と豚肉のミルフィーユ煮、とり天。残り物とは思えない豪勢な食卓に驚きの声が寄せられまし