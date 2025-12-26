秋田地方気象台は「暴風雪と高波および大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時30分に発表しました。沿岸では、強い冬型の気圧配置の影響により大荒れや大しけとなっています。26日夜遅くにかけて、暴風雪や高波に警戒してください。また、県内では27日昼前にかけて、大雪に注意してください。［気象概況］日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、東北地方の上空約5,500メートルには氷点下36度以下の寒気が流れ込んでいま