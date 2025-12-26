12月23日（火）から、神奈川・鎌倉にて、英国の港町リゾートを感じる華やかなお店「ARTHUR CAFE KAMAKURA」がオープンしました。今回クランクイン！トレンドでは、まるでイギリスを訪れたかのような世界観を堪能できる「ARTHUR CAFE KAMAKURA」に潜入！オリジナルフード＆スイーツ、グッズの数々やフォトスポットにいたるまで、細部までこだわったその魅力に迫りました。（取材・文・写真＝赤山恭子）【写真】アーサー王になり