¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ËÈ¿¶ÁÂç!ÇÐÍ¥¡¦º´Æ£¹À»Ô¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤Î´²°ìÏº¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤Î?·ãÊÑ?¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´²°ìÏº¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö±Ç²è ¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-À§Èó·à¾ì¤Ç¡×¤È¤·¡¢±Ç²è¤Ç±é¤¸¤¿Ìò¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£È±¤ò¥·¥Ê¥â¥ó¥«¥é¡¼¤ËÀ÷¤á¡¢ÌÜ¤¬±£¤ì¤ë¤Û¤ÉÁ°È±¤ò¿­¤Ð¤·¹õ¤ÎÌÓÈé¤Î¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿²ø¤·¤²¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¡£Â¾¤Ë¤â¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç±é¤¸¤¿¾¾