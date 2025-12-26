日本ハムから国内フリーエージェント（FA）権を行使して西武に移籍した石井一成内野手（31）が26日、埼玉県所沢市の球団施設で入団会見を行った。3年総額4億円プラス出来高。（金額などは推定）「FA権を取得できて、行使して、一番最初にライオンズさんにお話しをいただいて、嬉しい気持ちです。もちろん、すぐには出られるとは思っていませんし、そう簡単ではないと思っているので、しっかりと競争に割って入って、勝ち抜いて