俳優の今井翼（44）が26日、自身のインスタグラムを更新。引き締まった肉体を披露した。【写真】「す、すごい仕上がりですね!!!」鍛え抜かれた肉体美を披露した今井翼今井は「2025 ラストスパート #塗りかえる今井」とつづり、上半身裸の写真をアップ。日頃のトレーニングの成果を感じさせる、鍛え上げられたボディを披露している。ファンからは、「す、すごい仕上がりですね!!!」「努力の賜物ですね」「仕上がってますね」