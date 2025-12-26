爆破予告を受けて、地下鉄の台北駅周辺を警戒する警察官＝22日、台北市（共同）【台北共同】台北市中心部で男が通行人らを無差別に襲い3人が死亡した事件から26日で1週間がたった。類似の犯行をにおわせる情報が交流サイト（SNS）などでたびたび流れ、当局は社会不安の拡大を警戒。各地で警備も強化している。事件は27歳の容疑者が台北駅や近くの繁華街・中山を移動しながら多数の発煙弾を放ち、刃物で人々を切り付けた。容疑