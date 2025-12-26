インタビューに応じるアサヒグループホールディングスの勝木敦志社長アサヒグループホールディングスの勝木敦志社長（65）は26日、共同通信のインタビューに応じ、サイバーセキュリティー対策を専門的に担う新組織を立ち上げる方針を示した。アサヒは9月にサイバー攻撃を受けてシステム障害が発生、出荷が滞る事態に追い込まれた。IT部門からサイバーセキュリティーの組織を独立させ、防御体制を強化する。勝木氏は出荷停止の