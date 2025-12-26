ぶつかり稽古に励む安青錦（中央）＝東京都江東区の安治川部屋大相撲初場所（来年1月11日初日・両国国技館）に新大関として臨む安青錦が26日、東京都江東区の安治川部屋で調整し、新年に向け「目標は変わらない。一番上を目指してやっていく」と横綱昇進への意欲を示した。相撲を取る稽古は再開しておらず、四股やぶつかり稽古で汗を流した。年内は30日まで稽古を行い、年明けは1月3日に始動する予定。かすれ気味の声が気がか