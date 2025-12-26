東京の浅草寺近くにある「伝法院通り」の道路上で、長年、営業が続けられてきた店舗が立ち退くことになりました。東京・台東区によりますと、浅草寺近くにある「伝法院通り」の道路上の店舗をめぐっては、路上が不法に占有されている状態が続いているとして、区が「伝法院通り商栄会」の32の店舗側に、建物の撤去などを求め、東京地裁に訴えを起こしていました。店舗側は長年にわたり商店街を形成し、浅草の観光に貢献してきたなど