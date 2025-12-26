横浜ＦＣ（資料写真）来季Ｊ２の横浜ＦＣは２６日、千葉からＭＦ横山暁之（２８）＝１７１センチ、６５キロ＝を完全移籍で獲得したと発表した。クラブを通じ、「どんな状況でも全力を尽くし、創造性を持ってプレーし、見てくださる方々がワクワクするサッカーを届けられるよう戦う」とコメントした。東京Ｖの育成組織出身で北陸大から２０２０年に藤枝に加入。２４年に千葉に移籍し、今季はリーグ戦３０試合に出場して１７年ぶ