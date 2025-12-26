政府は2026年度予算案を決定しました。高市内閣の「責任ある積極財政」路線が鮮明になる中、一般会計の総額は過去最大の122兆円余りに膨らみ、借金頼りの財政が続きます。2026年度予算案の一般会計の総額は122兆3092億円と、2年連続で過去最大を更新しました。歳出では、高齢化が進むことや診療報酬を引き上げたことなどで、社会保障費が過去最大の39兆559億円となります。子育て世帯の支援では、私立幼稚園や認可外保育施設などの