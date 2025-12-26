警視庁世田谷警察署に所属する巡査部長の男が、都内の駅で女性のスカートの中を盗撮したとして、現行犯逮捕されました。性的撮影処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、警視庁世田谷警察署に所属する巡査部長の飯田聡容疑者です。捜査関係者によりますと飯田容疑者は、24日、東京・世田谷区の東急田園都市線三軒茶屋駅の階段で、女性のスカートの中にスマートフォンを差し向け、盗撮した疑いがもたれています。飯田容疑者は出勤途中で