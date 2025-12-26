NHKは26日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)の曲順を発表。ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが初の大トリを務める。Mrs. GREEN APPLEオープニングは「放送100年 紅白スペシャルメドレー」で、Mrs. GREEN APPLEの「夢であいましょう」から始まり、King ＆ Prince、郷ひろみ、HANAによる「ひょっこりひょうたん島」などで盛り上がる。紅組のトップバッターはCANDY TUNE、白組は新浜レオ