箱根登山電車に導入される新型車両「４０００形」の外観イメージ（小田急箱根提供）小田急箱根（神奈川県小田原市）は２３日、箱根湯本─強羅間の山岳区間を結ぶ箱根登山電車に新型車両「４０００形」を２０２８年夏ごろに導入すると発表した。１４年ぶりの新型車両で、外観は丸みを帯びた親しみやすいデザインで景色を楽しめるよう窓を大型化した。車体の色は１４年に導入された車両「アレグラ号」と同様の赤を基調とし、ボッ