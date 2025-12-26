エムズコミュニケイトは12月より、「ポイントシステム導入ワンストップパッケージ」の提供を開始した。サービス概念図同サービスは、企業のポイントサービス・ポイントアプリ導入および既存制度の刷新を支援するもの。戦略設計(グランドデザイン)から最適ベンダーの選定、導入までを中立の立場で一貫してサポートすることで、無駄なコストと時間を省きながら最短かつ最適な導入を実現させる。提供範囲は、ポイント戦略設計から制度