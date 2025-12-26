人気脚本家の内館牧子（うちだて・まきこ）さんが１７日、急性左心不全のため死去した。７７歳だった。内館さんの同名小説を舞台化した朗読劇「すぐ死ぬんだから」を２０２２年から上演してきた女優の泉ピン子がスポーツ報知の取材に応じた。ピン子と内館さんとの出会いは４０年ほど前だという。「渡る世間は鬼ばかり」などを手がけた脚本家の橋田壽賀子さんの元に、当時会社員だった内館さんが「弟子にしてください」とやって