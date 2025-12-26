第３１回全国都道府県対抗男子駅伝大会（２０２６年１月１８日号砲・広島平和記念公園前発着、７区間＝４８キロ）に出場する県代表メンバーが２６日、裾野市運動公園陸上競技場で合宿を行った。今夏の全日本中学選手権３０００メートルで３位に入った関響佑（町立清水中３年）が、駅伝で初の全国大会に挑む。静岡期待の中学生ランナーが、富士山を仰ぎながら練習に汗を流した。３キロの中学生区間は、２区と６区。特に、前半２