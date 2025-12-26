オレンジページは12月17日、お酒にまつわるアンケート調査の結果を発表した。調査は10月10日〜13日、全国の20歳以上の女性1,089人を対象に、インターネットにて行われた。ふだん、自宅でお酒を飲む頻度を教えてください。まず、普段から自宅でお酒を飲む人は全体の63.7%となり、週1回以上の頻度で飲んでいるのは42.3%となった。お酒を飲むタイミングは、平日・休日を問わず、夕食の際に飲む人が大半を占めている。お酒を飲む理由と