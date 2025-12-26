システム計画研究所は2026年3月末まで、1枚の画像で学習可能な画像AI「gLupe」の年度末キャンペーンを実施している。1枚で学習できる画像AI「gLupe」gLupeは製造業の検査自動化に特化したAI画像検査製品。独自エンジンにより、1枚の画像からでも高精度な学習ができる。専門知識不要で操作が可能。160社以上の導入実績があり、自動車部品各種、溶接、半導体関連各種、食品パッケージなど、さまざまな分野で活用されている。1枚の画