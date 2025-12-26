ＪＲＡは１２月２６日、２０２４年の京都牝馬Ｓ・Ｇ３を制したソーダズリング（牝５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ハーツクライ）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は北海道千歳市の社台ファームで繁殖入りする予定。通算成績は１５戦３勝、総獲得賞金は１億３１０万８０００円。１２月２０日のターコイズＳ（１４着）がラストランとなった。