第４４回全国都道府県対抗女子駅伝大会（２０２６年１月１１日号砲・たけびしスタジアム京都発着、９区間＝４２・１９５キロ）に出場する県代表メンバーが２６日、裾野市運動公園陸上競技場で合宿を行った。一般選手を除く中高生が参加。日大三島高のエース古川真子（２年）が、練習では先頭を走るなど本番での出場を猛アピールした。県を代表するランナーに成長した。１１月の県高校駅伝では各校のエースが集う１区に起用され