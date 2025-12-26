滋賀新聞GovTechイノベーションズとアナログエンジンは、スマートグラスとAI画像解析、位置情報技術を組み合わせた収集DXプラットフォームを開発した。2026年1月より滋賀県と東京都の一部で実証実験を開始する。2026年正式公開のスマートグラス(ディスプレイ表示は異なる場合あり)同システムは、作業員がスマートグラスを装着し、ごみステーションでタップするだけで、AIがごみの量や種別を判定し、位置情報と共に日報へ自動記録す